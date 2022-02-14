Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!

Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak 1 ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

2. Sayfa'dan yapılan paylaşıma göre; Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'eevlenme teklif etti. Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

AYRILIKLARI SONRASI FOTOĞRAFLARI KALDIRMIŞLARDI

Çift, bir ay önce Paris tatili dönüşü ayrılık kararı almıştı. Demet Özdemir, Instagram hesabında Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını silmiş, Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırmıştı.