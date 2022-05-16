Okan Bayülgen yine bombayı patlattı! Z kuşağını sinirlendirecek sözler: Londra'da itaat etmeye razılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan sanatçı Okan Bayülgen, kitap ararken heyecanlandığını sırılsıklam olduğunu söyledi. Yeni Nesil ve Mizah adlı söyleşisinde Bayülgen, Z Kuşağı'nın Londra'ya kapağı atıp itaat etmeye razı geldiğini, Türkiye'den bu gerekçe ile gittiğini belirtti.
Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendiren Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" ifadelerini kullandı.
Hepimizin kitaplarla ilişkisi olduğunu dile getiren Bayülgen,"Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" dedi. 'Kitap ararken heyecanlanıyor musunuz?' şeklindeki soruya "Çok heyecanlanıyorum, sırılsıklam oluyorum. Kurgu işlerde çok heyecanlandığımı, içine daldığımı biliyorum. Ama bu kişisel" dedi.
Bayülgen, "Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekâlı gibi dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çağımız dünyasında 'kitap dinleme'nin yer edindiğini vurgulayan Bayülgen, "Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye'de ve dünyada Z Kuşağı araştırmaları yapıldığını söyleyen Bayülgen, "Ürün satmak, oy toplamak için araştırmalar yapılıyor. Z Kuşağı'nı nasıl esir gibi çalıştırırız. Bunun için çalışmalar yapılıyor. İtaat etme meselesi beni çok rahatsız ediyor. Z Kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır" dedi.
Z Kuşağı eleştirisi yapan Bayülgen, "Türkiye'de Z Kuşağı kapağı örneğin Londra'ya atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır" şeklinde konuştu.
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programında, "Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" dedi. Bayülgen daha önce de 'influencer'lar için "Hepsi çöp" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Magazin › Okan Bayülgen yine bombayı patlattı! Z kuşağını sinirlendirecek sözler: Londra'da itaat etmeye razılar - Son Dakika