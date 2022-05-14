Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi - Son Dakika

Uzun yıllar ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolünü oynayan Oktay Kaynarca, yeni projesiyle ekrana dönüyor. Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizisinin detayları belli olmaya başladı.

CEZAYİR KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri haziran sonu başlayacak olan dizinin adı "Ben Bu Cihana Sığmazam" oldu. Onur Tan'ın yöneteceği dizi adını Nesimi'nin efsane bir şiirinden alıyor. Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide Oktay Kaynarca Cezayir rolünü üstlenecek. Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyeti'nde çekilecek. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, eylül ayında izleyiciyle buluşacak.