Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti - Son Dakika
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Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti

14.08.2022 11:02
Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin setinde ünlü bir konuk vardı. Dizinin yönetmeni Onur Tan bir süredir gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal'ın ziyaretiyle mutlu oldu. Namal ile pozunu paylaşan yönetmene beğeni yağdı. Aynı zamanda güzel oyuncu Namal'ın beyazlayan saçları da gözlerden kaçmadı.

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol adlığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor. Onur Tan'ın yönettiği dizinin setine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özgü Namal ziyaretçi oldu.

Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti. Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kameraların kendisini çekmesine de tepki göstermişti.

İşte Özgü Namal'ın son hali...

Özgü Namal set ziyaretine gidince yeniden gündem oldu. Onur Tan paylaşımına "Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… İyi ki varsınız…" notunu düştü. Özgü Namal'ın son halini görenler bir hayli şaşırdı. Beyazlamış saçları dikkat çeken güzel oyuncu hakkında "Ne kadar değişmiş", "Ne olmuş Özgü'ye", "Keşke setlere dönse", Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

YORUMLAR
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Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Yıpranmış hali hayranlarını üzdü Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Yıpranmış hali hayranlarını üzdü
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Zor Günleri Geride Bırakan Özgü Namal Değişimiyle Şok Etti - Son Dakika

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