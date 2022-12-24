Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı - Son Dakika
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Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı

24.12.2022 08:46

Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Ömer'den ilk fragman geldi. Fragmanda ezan okuyan başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, izleyicilerin tüylerini diken diken etti.

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

EZAN OKUDU

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer dizisinin ilk fragmanında Selahattin Paşalı ezan okuyor. Sahnede kendi sesini kullanarak dikkat çeken Paşalı, izleyicilerden tam not aldı. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer'in tam konusu ise henüz bilinmiyor. Dizide başrollerin yanı sıra Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Ömer dizisinden ilk fragman geldi! Selahattin Paşalı, ezan performansıyla alkış topladı

Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün Ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri ve aşkı anlatıyor.

İşte Selahattin Paşalı için yapılan bazı yorumlar...

Ömer dizisinden ilk fragman geldi! Selahattin Paşalı, ezan performansıyla alkış topladı
Ömer dizisinden ilk fragman geldi! Selahattin Paşalı, ezan performansıyla alkış topladı
Ömer dizisinden ilk fragman geldi! Selahattin Paşalı, ezan performansıyla alkış topladı
YORUMLAR
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Gülizar Irmak, Merve Dizdar, Ömer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı - Son Dakika
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