Orhan Gencebay kendisine hakaret eden kişiyi tek bir şartla affetti! Bakın ne istedi...

Kadın şarkıcıların iddialı ve cesur sahne kostümleri hakkında yaptığı "Her şeyin bir dengesi var, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Bu edeple ilgili, akılla ilgili. Her şeyden önce insana yakışan olması lazım." şeklindeki açıklamayla gündem olan Orhan Gencebay, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Gencebay, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kadını huzurevinde çalışması şartıyla affetti.

HAKARET İÇEREN YORUMU GÖRÜNCE SAVCILIĞA KOŞTU

77 yaşındaki ünlü şarkıcı Orhan Gencebay kendisine sosyal medya üzerinden yapılan kötü bir yorumu affetmedi. Gencebay, bir süre önce sosyal medyada kendisini hedef alan ve hakaret eden H.K.G. isimli kadını savcılığa şikayet etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI SUÇLU BULUNDU

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Savcılık yaptığı inceleme sonrası sosyal medya kullanıcısı H.K.G'nin suçlu olduğuna karar verdi. Ancak hakaret davası görülmeden önce dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Gencebay ise, avukatı Berrin Ayata vasıtasıyla H.K.G.'nin kendisinden özür dilemesi ve huzurevinde yaşlılara hizmet etmesi karşılığında davadan vazgeçeceğini söyledi.

15 GÜN HUZUREVİNDE ÇALIŞTI

H.K.G., yaşadığı Adana'daki huzurevinde 15 gün süreyle gönüllü olarak çalışıp sanatçıdan özür dileyince dosya kapandı.