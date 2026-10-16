Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor - Son Dakika
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Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor

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Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
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Oyunculuğuyla tanınan Burak Hakkı, bu kez Çanakkale'deki ceviz bahçesinde verdiği mesaiyle dikkat çekti. Annesi Gülsüm Hakkı ile birlikte ailesine ait 18 yıllık bahçede hasada katılan ünlü oyuncu, 2026 yılının ilk ürünlerini topladı. Chandler cinsi cevizlere yoğun talep gelince siparişleri yetiştirmek için kolları sıvayan Hakkı'nın yeni uğraşı şaşırttı.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, kamera karşısındaki hayatından farklı bir uğraşıyla dikkat çekti. Çanakkale'deki aile bahçesinde ceviz üretimi yapan Hakkı, hasat döneminde hem ürün topladı hem de gelen siparişlerin hazırlanmasıyla ilgilendi.

OYUNCULUĞU BIRAKMADI AMA ÇİFTÇİLİĞE DE EL ATTI

Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Burak Hakkı, oyunculuğunun yanı sıra tarımla da ilgileniyor. Doğayla iç içe vakit geçiren ünlü isim, annesi Gülsüm Hakkı'nın yaşadığı Çanakkale'deki aile bahçesinde hasat çalışmalarına katıldı. 18 yıllık ceviz bahçesinde başlayan yoğun mesai, 2026 yılının ilk ürünlerinin toplanmasıyla hız kazandı. Bu kez bir dizi ya da film setinde değil, ceviz ağaçlarının arasında çalışan Hakkı, hasadın her aşamasında görev aldı.

Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor

AĞAÇLARA TIRMANDI, ÇUVAL ÇUVAL CEVİZ TOPLADI

Burak Hakkı, bahçedeki çalışmaları yalnızca izlemekle yetinmedi. Ağaçlara tırmanarak olgunlaşan cevizleri toplayan oyuncu, elde edilen mahsulleri çuvallara doldurdu. Bahçede yetiştirilen Chandler cinsi cevizlerin hasadına katılan Hakkı, traktörlerin de kullanıldığı yoğun çalışma temposuna eşlik etti. Oyuncunun hasat sırasında çekilen görüntüleri, ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Burak Hakkı'nın farklı bir yönünü ortaya koydu.

Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor

ANNESİ VE TEYZESİ DE HASADA KATILDI

Ünlü oyuncu, ceviz bahçesindeki çalışmalarını tek başına yürütmedi. Annesi Gülsüm Hakkı ve teyzesi de hasat mesaisine katıldı. Aile üyeleri, ağaçlardan cevizlerin toplanmasından ürünlerin hazırlanmasına kadar farklı aşamalarda birlikte çalıştı. Anne ve oğlun ceviz bahçesindeki mesaisi, ailece yürütülen üretim sürecinden renkli görüntüler ortaya çıkardı. Hakkı'nın oyunculuk kariyerinin yanında tarımsal üretime de zaman ayırması dikkat çekti.

Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor

İLK HAFTADAN SİPARİŞ YAĞDI

Burak Hakkı'nın 2026 yılındaki ilk ceviz hasadına yoğun ilgi gösterildi. Henüz hasadın ilk haftasında gelen siparişler, bahçedeki çalışma temposunu daha da artırdı. Siparişlere yetişmekte zorlanan oyuncu, toplanan cevizlerin hazırlanması ve gönderilmesi süreciyle de yakından ilgilendi.

Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Burak HakkıÇanakkaleEkonomiMagazinSon Dakika

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