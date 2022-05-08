Oyuncu Erdem Baş: Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı - Son Dakika
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Oyuncu Erdem Baş: Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı

08.05.2022 14:04

"Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle hafızalara kazınan Erdem Baş, hayatına bundan böyle ABD'de devam edeceğini söyledi.

Bir dönemin efsane dizisi Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı karakterle hayatımıza giren oyuncu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ettiğini ve bundan sonra ABD'de yaşayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE BİR OYUNCU KAYBETTİ"

Havalimanında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Erdem Baş, "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" dedi. Erdem Baş, eşi ve çocuğunu daha sonra yanına aldıracağını açıkladı.

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GEÇTİĞİMİZ AY BABA OLMUŞTU

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş, kızı Vera'yı geçtiğimiz ay kucağına almıştı. 44 yaşında baba olan ünlü oyuncu, mutluluğunu, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun" sözleriyle dile getirmişti.

Oyuncu Erdem Baş Ülkeyi Terk Etti
Oyuncu Erdem Baş: Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı
Oyuncu Erdem Baş: Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Erdem Baş: Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı - Son Dakika


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