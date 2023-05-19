Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu - Son Dakika
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Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

19.05.2023 15:04

Geçtiğimiz haftalarda Berkun Oya ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Funda Eryiğit anne oldu. İlk bebeğini kucağına alan oyuncu, oğluna "Civan" adını verdi.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, hamile kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı ve Berkun Oya ile nikah masasına oturdu.

CİVAN ADINI VERDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.

DOĞUM ÖNCESİ POZLAR VERMİŞTİ

Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz vermişti. Siyah tulumuyla set ışığının önünde pozlar veren ünlü isim, o anları hiçbir not yazmadan Instagram hesabından yayınlamış ve paylaşımı beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
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Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu - Son Dakika


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