Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber - Son Dakika
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Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer\'den acı haber
18.07.2025 08:29
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Uzun süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayata veda etti.

Tiyatro ve ekran dünyasının deneyimli ismi Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 57 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tuncer, ani bir kriz sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenazesi, bugün öğle saatlerinde İstanbul Beykoz'daki Paşabahçe Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından Akbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAFIZALARA KAZINAN ROLLERİYLE ANILDI

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde adım atan Mehmet Ali Tuncer, hem sahne hem de ekran performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. TRT ekranlarında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde canlandırdığı karakterle dikkat çeken Tuncer, ayrıca "Deli Yürek", "Böyle mi Olacaktı", "Dur Yolcu", "The İmam", "Aşkımızda Ölüm Var" gibi pek çok projede rol aldı. Çocuk izleyicilerin hafızasında ise "Çarli İş Başında" dizisindeki performansıyla yer eden oyuncu, geleneksel tiyatro oyunlarında da aktif yer aldı. Özellikle "Sanat Manat'a Karşı" ve "Efendi Hayrettin Süperstar" gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.

TİYATRO TUTKUSU KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuncer, tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duymaya başladı. 1985 yılında sahne sanatlarında önemli isimlerle yolları kesişti. Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi ustalarla birlikte çalışarak sahne deneyimini geliştirdi.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Sanat hayatı boyunca geleneksel Türk tiyatrosunu modern anlatımla buluşturmayı başaran oyuncu, hem dramatik hem de mizahi projelerde yer alarak çok yönlü oyunculuğuyla tanındı.

YAKINLARINDAN AÇIKLAMA

Oyuncunun vefatına ilişkin konuşan yakınlarından iş insanı Ekrem Tuncer, amcasının kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Ani gelişen bir kriz sonucu hayatını kaybeden sanatçı için "Çok değerli bir insandı, anılarına saygıyla sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı. TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde yer aldı. Geleneksel Türk tiyatrosu ile de iç içe olan Tuncer, "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber - Son Dakika

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