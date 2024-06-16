Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu - Son Dakika
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Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu

Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu

Stranger Things oyuncularından 19 yaşındaki Noah Schnapp, New York'ta gittiği gece kulübünde alkolün dozunu kaçırıp olay çıkardığı için mekandan atıldı.

16.06.2024 13:50
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Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things 'te Will Byers rolünü oynayan 19 yaşındaki Noah Schnapp, gittiği gece kulübünde olay çıkardı.

Arkadaşlarıyla gittiği mekanda alkolün dozunu kaçıran Schnapp, bir ara sinirlenerek gece kulübündekilerle tartıştı. Mekanda olay çıkaran genç oyuncu, güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Oyuncunun çıkardığı olaylara şahit olan bir kişi yaptığı açıklamada "Schnapp açıkça ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Dışarı çıkarıldıktan sonra tekrar içeri girmeye çalıştı fakat daha sonra 02.00 sularında tekrar çıktı" dedi.

Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu

New York, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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