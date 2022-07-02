Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi - Son Dakika
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Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

02.07.2022 08:48
Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile yollarını ayırdı. Çiftin fikir uyuşmazlığı nedeniyle ayrıldığı öğrenildi

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Gizli Saklı dizisinde başrolü oynayan Sinem Ünsal, 4 yıldır Gibi dizisinin başrol oyuncularından Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten kötü haber geldi.

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 yıllık birlikte olan çift ayrılık karısı aldı. Ünsal ile Kılınç'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararı aldı. Ayrılık kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları aşk dolu pozları da silmedi.

İşte çiftin sosyal medya paylaştıkları aşk kareleri...

Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi
Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi
Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi
Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi
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Kıvanç Kılıç, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi - Son Dakika
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