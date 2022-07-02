Oyuncu Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirdi

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Gizli Saklı dizisinde başrolü oynayan Sinem Ünsal, 4 yıldır Gibi dizisinin başrol oyuncularından Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten kötü haber geldi.

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 yıllık birlikte olan çift ayrılık karısı aldı. Ünsal ile Kılınç'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararı aldı. Ayrılık kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları aşk dolu pozları da silmedi.

İşte çiftin sosyal medya paylaştıkları aşk kareleri...