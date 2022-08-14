Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı

14.08.2022 10:49

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Vedat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'deki bir evin balkonundan düşerek hayata veda etti. Evren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, eve misafirlik için gittiği öğrenildi.

Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde iddiaya göre sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın üçüncü katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun ölümüyle ilgili üzen detay

"BİZİM DE MÜŞTERİMİZDİ, AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüce, "Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun ölümüyle ilgili üzen detay
Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun ölümüyle ilgili üzen detay
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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Evren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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