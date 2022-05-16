Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı - Son Dakika
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Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı

16.05.2022 00:49
Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı

Şevval Şahin, geçtiğimiz gün arkadaş grubu ile Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şahin "Tersane İstanbul'a gidiyorum. Arkadaşlarımın sergisi var onları gezip sonrasındaki partiye katılacağım." dedi.

Yaz planlarından bahseden Şevva Şahin "Yazın genelde Bodrum'da oluyorum çoğu zaman. Birkaç günlüğüne yurt dışına gidebilirim, onun dışında biraz spontaneyim çok fazla plan yapmıyorum." dedi.

Muhabirlerin "Sosyal medyadaki paylaşımlarınız çok konuşuluyor? Çoğu kelimeyi İngilizce yazıyorsunuz, tepki de geliyor. Hatta Türkçe kursuna gidin diyen oluyor. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?" sorusuna Şahin gülerek "Yani konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil ama dediğim gibi diksiyon dersi almadım alabilirim ileride. Beni beğenen böyle beğeniyor evet." dedi.

Muhabirlerin "Oyunculuk teklifleri geliyordur size eminim, düşünüyor musunuz oyunculuğu?" sorusuna Şahin "Bakalım, olabilir. Kısmet valla güzel bir proje olursa neden olmasın." dedi.

Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı
Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı
Oyunculuğa Yeşil Işık Yaktı

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İngilizce, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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