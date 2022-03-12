Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika
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Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!

12.03.2022 10:35
Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Samar Dadgar'ın evleneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz'in yeniden nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

Dadgar, önceki gün sosyal medya hesabından tektaşının fotoğrafını yayınladı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma İranlı güzel, "Hediye gibi geldin hoş geldin" mesajını not düştü.

Samar Dadgar'ın paylaşımı evlilik iddialarını güçlendirdi.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli; 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde dünyaya geldi. Özcan Deniz aslen Ağırılıdır ve Kürttür. Dört kardeşi vardır.

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. İlkokulu Aydın'da okudu. Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda bıraktı. Özcan Deniz ilkokul mezunudur. Okul hayatının ardından simit, limon, pide satıcılığı yaptı, inşaatlarda ve kaportacılarda çalıştı.

İlkokul çağlarında müziğe ilgi duyan Özcan Deniz, 13 yaşında İzmir'de şarkı söylemeye başladı. Sunuculuğunu Cenk Koray'ın yaptığı Geleneksel Ses Festivali'nde birinci oldu. 1988 yılında albüm yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Başarılı olamayınca Almanya'ya gitti. Burada Türklerin yaşadığı mekanlarda sahne aldı. Almanya'da 1992 yılında 'Yine Ağlattın Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Tekrar İstanbul'a dönen Özcan Deniz burada Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu ile tanıştı.

1993 yılında 'Hadi Hadi Meleğim' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı. 1994 yılında 'Ona Sevdiğimi Söyle' sinema filminde ilk oyunculuk deneyimi yaşadı. 1997 yılında 'Yalan mı' albümünü çıkardı ve aynı adı taşıyan televizyon dizisinde başrol oynadı.

2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde 'Seymen Karadağ' karakteriyle hafızalarda yer edindi.

ÖZCAN DENİZ'İN ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Özcan Deniz, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

1992-2002 yılları arasında Handan Deniz ile evli kaldı. 2018-2019 yıllarında Feyza Aktan ile evli kaldı. Son evliliğinden 'Kuzey' (d.2018) adında bir oğlu oldu.

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar, geçen yaz ayından bu yana şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile aşk yaşıyor.

Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!
Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!
Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!

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Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti! Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!

Samar Dadgar, Özcan Deniz, Feyza Aktan, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika


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