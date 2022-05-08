Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım - Son Dakika
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Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım

08.05.2022 17:23

Bir süredir İranlı Samar Dadgar ile aşk yaşayan oyuncu Özcan Deniz magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak oğlunun aşk hayatı hakkında konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ise müstakbel gelini hakkında "İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek oğlunun evliliğine sıcak bakmadığını ima etti.

Tv100'de yer alan habere göre; Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu.

EVLİLİK KONUSUNDA TAVRINI ORTAYA KOYDU

Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi. Kadriye Deniz başta oğlu Özcan Deniz'in İranlı Samar Dadgar'la mutlu olmasını istediğini söylese de konu evliliğe gelince gerçek düşüncesini daha fazla saklayamadı. Anne Deniz "illa nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi.

Kayınvalide sonunda patladı! Özcan Deniz'in annesinden İranlı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum
Kayınvalide sonunda patladı! Özcan Deniz'in annesinden İranlı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum
Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım
Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım
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Samar Dadgar, Özcan Deniz, Evlilik, tv100, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım - Son Dakika
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