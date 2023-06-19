Yaya şeridine hızla giren şöförü uyaran oyuncu Özgür Özberk, darp edildi - Son Dakika
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Yaya şeridine hızla giren şöförü uyaran oyuncu Özgür Özberk, darp edildi

19.06.2023 11:34

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi. Hastanede çektiği boyunluk takılı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu "Kafama tekme yedim ve kaldırıma çarptım. Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan" dedi.

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin gibi dizilerde rol alan oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini iddia etti. Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta boyunluk takılı olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı. Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN, GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, duruma isyan ederek "Yay şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" dedi.

Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun yorumları geldi.

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Özgür Özberk, kavga, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaya şeridine hızla giren şöförü uyaran oyuncu Özgür Özberk, darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaya şeridine hızla giren şöförü uyaran oyuncu Özgür Özberk, darp edildi - Son Dakika
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