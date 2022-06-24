Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklı karşılamalar gibi kurs süresi boyunca değişik yörelerin oyunlarını deneyimleyen Özhan çalışanları, halk oyunları öğrenirken kültüre sahip çıkmanın ve kendilerine yeni beceriler katmanın gururunu yaşadılar. - BURSA

Gala Kültür ve Sanat Merkezi yılsonu etkinliğinde sahne alan Özhan Akademi Folklor Topluluğu, düzenlediği gösteriyle izleyenleri hayran bıraktı. Yıl boyunca düzenli olarak katıldıkları dersler ile emek vererek üzerine çalıştıkları koreografiyi sergileyen topluluk üyeleri Rize yöresine ait ezgilerle dans etti.

Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Özhan çalışanlarından muhteşem performans - Son Dakika

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