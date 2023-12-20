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Özlem Acar, 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Özlem Acar, 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' Ödülünü Kazandı

Sunucu Özlem Acar, Altın Yumruk Ödül Gecesi'nde 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' seçildi. Acar, medya sektöründeki yeniliklere adapte olmanın önemine dikkat çekti. Tören, medya ve spor dünyasını bir araya getirirken, milli sporcular ve medya dünyasından bazı isimler ödüle layık görüldü. Acar, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, medya alanındaki hızlı değişime dikkat çekerek, sektördeki yeniliklere adapte olmanın önemine işaret etti.

Özlem Acar, \'Yılın En İyi Kadın Sunucusu\' Ödülünü Kazandı
20.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 15:05
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Sunucu Özlem Acar, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçildi. Acar, medya sektöründeki yeniliklere adapte olmanın önemine dikkat çekti.

Altın Yumruk Ödül Gecesi, medya ve spor dünyasını bir araya getirdi. Sunuculuğunu Bahar Erensayın ve Şenol İpek'in yaptığı ödül töreni, Ataşehir Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Ödül töreninde milli sporcular ve medya dünyasından bazı isimler ödüle layık görüldü.

Spor sunucusu Tarık Sayın tarafından düzenlenen Altın Yumruk Ödül Töreni'ne Ataşehir Belediye Başkanı Battal Gezgindi'nin yanı sıra "Survivor" yarışması şampiyonları; Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Perviz Abdullayev, Ramazan Kalyoncu, Tankurt Manas, Yasmin Misa ve Sahra Şaş gibi sporcular ve oyuncular da katıldı. Ayrıca, kickboks ve muaythai, wushu, bjj şampiyonları ve antrenörler de yer aldı.

Kochler ana sponsorluğunda düzenlenen törende dans şovları da sahnelendi.

Özlem Acar, 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' Ödülünü Kazandı

"En iyi kadın sunucu" ödülü Özlem Acar'a

Ödül töreninde medya ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı sunucu Özlem Acar, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

Acar, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, medya alanındaki hızlı değişime dikkat çekerek, sektördeki yeniliklere adapte olmanın önemine işaret etti. Acar, sunuculuğun her geçen gün geliştiğini de ifade etti.

Altın Yumruk Ödül Töreni, medya, sanat ve spor dünyasında isimleri bir araya getirerek, başarılarını ödüllendiriyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Magazin
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Özlem Acar, Televizyon, Magazin, Spor, Son Dakika

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