Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika
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Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

20.05.2022 10:50
Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

Meme kanseri nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybeden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, sevenlerini yasa boğdu. Gözyaşları arasında toprağa verilen Sarıkaya'nın son fotoğrafı ortaya çıktı. İşte o kare...

Özlem Sarıkaya Yurt'un ölümünün ardından NTV yayımladığı haberde, "Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek gözyaşı döktü.

2013 yılında anne olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Sarıkaya'nın son fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafı paylaşan Özlem Sarıkaya Yurt'un arkadaşı şu ifadeleri kullandı:

"Son makyajını yaptığımı bilemeden kahkahalarla geçirdik o dakikaları… Hatta bana yaprak getirecektiniz yürüş yaptığınız yollardan… ve o gün 3 Haziran 2021… Son kez karşılaştık sizinle anne evinizin kapısında.. Uzunca sohbet sonrası işinize ve tüm iş arkadaşlarınıza özleminizi anlattınız adınız gibi… Tanıdığım en naif en nazik en ince düşünceli en iyi insandınız… mekanınız cennet ruhunuz şad olsun Özlem hanım. Sabırlar diliyorum başta eşine, biricik Tibetine, ailesine ve tüm sevenlerine..."

Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

21 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Özlem Sarıkaya Yurt, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt'un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.

Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek
Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

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Kaynak: Snob Magazin

Özlem Sarıkaya, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özlem Sarıkaya Yurt'un Vefatı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika


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