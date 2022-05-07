Özlem Yıldız Sezonu Açtı - Son Dakika

Denize girmeden önce basın mensuplarını fark eden ve hepsinin bayramını tek tek kutlayan Özlem Yıldız "Pandemide hiç bir şeyden tat alamaz hale gelmiştik. Bu sezon geçen üç yıla nazaran en normal günleri yaşayacağız muhtemelen. Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum." dedikten sonra kendini Egenin serin sularına bıraktı.