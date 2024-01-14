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Öztürk Serengil'in hayatıyla ilgili kitap tartışması - Son Dakika
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Öztürk Serengil'in hayatıyla ilgili kitap tartışması

Öztürk Serengil'in hayatını konu edinen 'Haşırt Dı Blekbord' kitabıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Seren Serengil'in yakın çevresine göre, kitapta babasının anıları ve esprileri kullanılarak para kazanılıyor. Serengil, avukatına talimat verip telif davası açmayı düşündüğünü belirtti. Ancak Serengil, Zafer Algöz'ün babasına olan hayranlığını takdir ettiğini ve birçok komedyenin onun izinden yürüdüğünü ifade etti.

Öztürk Serengil\'in hayatıyla ilgili kitap tartışması
14.01.2024 - 00:29,
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Kariyerinde çevirdiği 300'e yakın filmi ile Türk mizahının en önemli isimlerinden Öztürk Serengil'in hayatını Zafer Algöz bir süredir çıktığı şovlar ve katıldığı YouTube yayınlarında konu ediyordu.

Algöz'ün katıldığı YouTube kanallarında pek çok kez Öztürk Serengil'in hayatından kesitler ile yaşadıkları anılarını anlatması ve son olarak 2017 yılında Serengil'in ünlü sözünden esinlenerek 'Haşırt Dı Blekbord' kitabını çıkarması, Seren Serengil'i son dönemde bir hayli kızdırdığı iddia edildi.

Öztürk Serengil'in hayatıyla ilgili kitap tartışması

Bazı yayım organlarında aktarıldığına göre, Seren Serengil'in yakın çevresinde bu durumdan rahatsız olup "Babamın anılarını ve yaşadıklarını anlatıp, onun esprilerini sürekli anlatıyorlar ve bunun üzerinden para kazanıyorlar.

Zafer Algöz, babamın sözünü bile çıkardığı kitaba adına vermiş. Sosyal medya hesaplarından bunları anlatıp bir şekilde para kazanıyorlar. Onun hakkını kimseye yedirmem. Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum" dedi.

Öztürk Serengil'in hayatıyla ilgili kitap tartışması

Çıkan haberlerle ilgili Oda TV'ye açıklama yapan Seren Serengil iddiaların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Zafer Algöz'ü dava edeceğim gibi bir haber çıkmış. Bu doğru değil.. Zafer Bey'in babama olan hayranlığı ve sevgisini takdirle karşılıyorum. Türkiye'de birçok komedyen onun ve esprilerinin tesiri altında kalmıştır, izinden yürümüştür.

Birçok star olan kişileri ya plaklarının arka yüzünde ya da filmlerinde oynatarak meşhur etmiştir. Yine şu an ünlü olan birçok oyuncu da o zaman babamın yanında gezmiş onunla anı biriktirmiştir. Zafer Bey'in anı biriktirmesi bunları bizimle paylaşması çok olağan çok da komik anılar, çok gülüyoruz."

Serengil sözlerini, "Asla ne bir dava ne başka buna benzer bir söz sarf etmedim... Bilakis bana babamı hatırlattığı için çok da severim. Hatta babam için bir gece düzenlemeyi planlıyoruz oraya da kendisini bizzat davet edeceğim.." diyerek noktaladı.

Kaynak: Magazinkolik
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