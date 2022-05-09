Pamukkaleli anneler özel günde buluştu - Son Dakika
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Pamukkaleli anneler özel günde buluştu

09.05.2022 00:57
Pamukkaleli anneler özel günde buluştu

Pamukkale Belediyesi, Anneler Günü ile ilgili olarak özel bir etkinlik düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, Anneler Günü ile ilgili olarak özel bir etkinlik düzenledi. Forum Çamlık AVM'de takı ve ebru yapımı atölyeleri açılırken anne ve çocukları bu güne özel hatıra olacak eşyaları kendileri yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Anneler gününü bu farklı etkinlikle kutlamak istedik" dedi.

Pamukkale Belediyesi her özel günde farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi, Forum Çamlık AVM'de takı ve ebru sanatı atölyesi açtı. Alış verişe gelen ailelerin büyük ilgi gösterdiği atölyelerde hem anneler hem de çocuklar el işi ve ebru sanatı eserlerini ortaya çıkardı.

"Güzel bir anımız oldu"

Gün boyu açık kalan atölyeye gelerek günün anısına el işi ve ebru sanatı çalışmaları yapan anne ve çocuklarının mutluluğu görülmeye değerdi. Pamukkale Belediyesinin atölyelerini ziyaret edenlerden Gülşen Erdoğan, "Atölyede oğlumla birlikte yaptığımız etkinlik çok keyifliydi. Yaptığımız bileklik anneler günü hatırası olarak kalacak. Ramazan boyunca Pamukkale Belediyesinin etkinliklerini takip ettik, hepsi çok güzeldi. Bu atölyede ekstra bir güzellik olmuş. Bunları düşünen ve hayata geçiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi. Kızıyla birlikte atölyeleri ziyaret eden Nilgün Doğruyol ise "Kızımla ebru sanatı ve boncuklarla el işi yaptık. Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" derken, Hatice Mahat da "Anneler Günü'nde çok güzel bir etkinlikti. Takı ve ebru yaptık. Güzel bir anımız oldu. Avni Örki başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. Zaher Dilek Öztürk ise "Etkinliği tesadüfen gördüm. Oğlum benim için bir anneler günü hediyesi yaptı. Çok güzel ve farklı oldu, bu da beni çok mutlu etti. Avni Örki başkanımıza ve Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Annelerimizin günü kutlu olsun"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her özel günde farklı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, "En kıymetli varlıklarımız olan annelerimizin günün kutladığımız bu özel zaman dilimini farklı kılmak istedik. Bu nedenle yıl boyu düzenlediğimiz takı ve ebru kurslarının atölyelerini açtık. Burada her yaştan annenin mutlu olduğu anlar yaşandı. Biz Pamukkale'de yaşayan herkesin mutlu olmasın için gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz, Atölyelerimizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu vesile ile başta şehit anneleri, kendi annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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