Pelin Akil: Alin ve Lina'nın bakıcısı yok

Oyuncu, telefonda eşi Anıl Altan ile görüşme yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki yıl önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren Akil, çocuklarına eşi Anıl Altan'ın baktığını söyledi:

"Sadece oyun ablamız var. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Ne haberler duyuyoruz"

BURAK VE FAHRİYE DADIYA 1000 DOLAR ÖDEYECEK

Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan oyuncu çiftin, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).