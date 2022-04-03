Performansıyla Hayran Bıraktı - Son Dakika
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Performansıyla Hayran Bıraktı

03.04.2022 11:05
Performansıyla Hayran Bıraktı

EXPO 2021 Hatay dün gerçekleşen organizasyon ile açıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın evsahipliğinde düzenlenen; başta CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları, çok sayıda büyükelçi, sanatçı ve davetlinin katıldığı protokol açılışında Keman virtüozu Canan Anderson sahne aldı.

Kemanıyla büyüledi

Ulusal ve uluslararası protokolun yer aldığı etkinlikte Al Yazmalım, Azize, Mihriban gibi sevilen eserleri modernizeederek yorumlayan Anderson, dinleyicilerden tam not aldı. Anderson, "Anadolu topraklarından gelen ezgilere kemanımla hayat vermek ve ülkemin değerlerini dünyaya tanıtmak benim hep önceliğim olmuştur. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, Hatay'ın dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Böylesine önemli bir topluluğa müziğimle dokunabildiğimiçin gururluyum." dedi.

Performansıyla Hayran Bıraktı

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Hatay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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