Peri masalında bu son mu: Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi

Magazin

Buket Aydın ile aşk yaşadığı dönemde Sibel Can ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, uzun zamandır Sibel Can ile ilişkisini gözlerden uzakta yaşıyor. İkili, aşklarını dolu dizgin sürdürürken, Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Pınar Eliçe'den dikkat çeken bir iddia geldi.

PINAR ELİÇE EVLENDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Pınar Eliçe, yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz. Onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu. Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün ilişkisine dair merakları artırırken, çiftin geleceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı. Aşk dolu günler geçiren ikili, bu iddialara nasıl yanıt verecek merak konusu!