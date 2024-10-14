Peri masalında bu son mu: Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi - Son Dakika
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Peri masalında bu son mu: Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi

Peri masalında bu son mu: Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün aşkı, gözlerden uzakta dolu dizgin sürüyor! Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe, çiftin evlilik iddialarını gündeme taşıdı. Ayrıntılar haberimizde!

14.10.2024 10:48
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Buket Aydın ile aşk yaşadığı dönemde Sibel Can ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, uzun zamandır Sibel Can ile ilişkisini gözlerden uzakta yaşıyor. İkili, aşklarını dolu dizgin sürdürürken, Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Pınar Eliçe'den dikkat çeken bir iddia geldi.

PINAR ELİÇE EVLENDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Pınar Eliçe, yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz. Onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu. Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün ilişkisine dair merakları artırırken, çiftin geleceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı. Aşk dolu günler geçiren ikili, bu iddialara nasıl yanıt verecek merak konusu!

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Son Dakika Magazin Peri masalında bu son mu: Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • B BAYRAKTAR:
    Babasının ford culuğu, bununda dost culuğu bi bitmedi. Annesi yaşında kadın , Sanırım kendini hayır hasanata adadı :) 30 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Horoz gibi dolanıyo buda.. Sibel hanım ona biraz yaşlı ama.. 14 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    çokta tın 11 0 Yanıtla
  • YoH null:
    peri masalı mı:) 10 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bizene 7 0 Yanıtla
  • Murat:
    Dikkat edin Sarıgül başbakanım bu aralar mimli.!!! 1 0 Yanıtla
  • Derviş:
    bir kaç ay sonra ayrılırlar hep merak şimdi böyle evlilik oyun gibi 0 0 Yanıtla
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