Perihan Savaş askerliği biten oğluna gözyaşlarıyla kavuştu: Aslan parçamı aldım - Son Dakika
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Perihan Savaş askerliği biten oğluna gözyaşlarıyla kavuştu: Aslan parçamı aldım

08.07.2022 12:39

Yeşilçam yıldızı Perihan Savaş, vatani görevini yapmak için askere giden evladına kavuştu. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, kavuşma anında gözyaşlarına hakim olamadı. Savaş, duygu dolu anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" ifadeleriyle yayınladı.

Perihan Savaş ikinci evliliğini, 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'le yapmıştı. İkilinin evliliklerinden Savaş adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

EVLADINA KAVUŞTU

Usta oyuncunun oğlu Savaş Zafer, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birkaç hafta önce İskenderun'a gitti. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, terhis olan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Oğluna sımsıkı sarılan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Savaş paylaşımına "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" notunu ekledi.

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Perihan Savaş, İskenderun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Perihan Savaş askerliği biten oğluna gözyaşlarıyla kavuştu: Aslan parçamı aldım - Son Dakika


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