Perihan Savaş ikinci evliliğini, 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'le yapmıştı. İkilinin evliliklerinden Savaş adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
Usta oyuncunun oğlu Savaş Zafer, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birkaç hafta önce İskenderun'a gitti. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, terhis olan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Oğluna sımsıkı sarılan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Savaş paylaşımına "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" notunu ekledi.
Son Dakika › Magazin › Perihan Savaş askerliği biten oğluna gözyaşlarıyla kavuştu: Aslan parçamı aldım - Son Dakika