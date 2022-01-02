Pınar Deniz'den iyi haber

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'den sevindiren haber geldi. Koronavirüse yakalanıp karantinada olan oyuncu, sağlığına kavuştu. Deniz'in, son yaptırdığı test negatif çıktı.

Durumu sosyal medya hesaplarından açıklayan oyuncu, "Helo gayet iyiyim. Negatife döndüm. Soran merak eden herkese teşekkürler" diye yazdı.

Deniz'in virüsü 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde oynayan Yiğit Kirazcı'dan kaptığı söylenmişti. Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinin, Deniz'in koronavirüs nedeniyle çekimleri nedeniyle durmuştu. Dizi 9 Ocak'ta yeni bölümüyle ekrana gelecek.