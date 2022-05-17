Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli dans figürleri sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli dans figürleri sosyal medyada paylaşıldı

17.05.2022 10:51

Yargı dizisinin iki başrol oyuncusu Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, sezon finali öncesi sette dans etti. Ünlü oyuncuların dans figürleri sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarından beğeni aldı.

Kanal D'de ekranlara gelen Yargı, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Şu anakadar 30 bölümü yayınlanan Yargı dizisi, başarılı bir sezonun ardından final bölümü için sete girdi.

SETTE ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİLER

Oyuncular, çekimlerin bitmesinin ardından soluğu setin ortasında aldı. Tüm ekibin kendinden geçtiği anlara, dizinin yıldızlarının dans figürleri damga vurdu.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun kendine has figürleri, sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Video kısa süre içerisinde adeta yorum yağmuruna tutuldu.

YORUMLAR
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Medya, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli dans figürleri sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika


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