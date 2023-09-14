Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak - Son Dakika

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak

Son Güncelleme: 14.09.2023 07:47

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugün anjiyo olacak. Operasyon öncesi Hatipoğlu cephesinden yapılan açıklamada sevenlerinden dua istendi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugün anjiyo olacak. Operasyon öncesi Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sevenlerinden dua istendi.

"DUA İSTİRHAM EDERİZ"

Geçtiğimiz temmuz ayında tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Hatipoğlu, bugün anjiyo olacak. Hatipoğlu'nun 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız yarın (bugün) sabah kalp anjiyosu ameliyatı olacak. Sizlerden hocamız için dua istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü İİahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bugün ameliyat olacak! Sevenlerinden dua istediler

TEMMUZ AYINDA HASTANELİK OLMUŞTU

3 hafta önce tansiyon nedeniyle hastanelik olan Hatipoğlu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ani bir rahatsızlığım oldu ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" demişti.

Ünlü İİahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bugün ameliyat olacak! Sevenlerinden dua istediler
Ünlü İİahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bugün ameliyat olacak! Sevenlerinden dua istediler
Ünlü İİahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bugün ameliyat olacak! Sevenlerinden dua istediler
Ünlü İİahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bugün ameliyat olacak! Sevenlerinden dua istediler

Nihat Hatipoğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak - Son Dakika
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