Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batı, iki kez ameliyat oldu. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı, hastaneden taburcu edildi.

OĞLUNU SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pucca, yeni paylaşımda Batı'nın evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Eve döndük bu arada. Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85. kez ters yüz animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an" dedi.

"EVE GELDİĞİ GİBİ AYAKLANDI"

Oğlunun destek almadan yürüyebildiğini söyleyen Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum. Bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. Bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya... Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.