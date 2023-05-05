Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı - Son Dakika
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Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı

05.05.2023 15:15

Pucca, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Batı'nın 2 ameliyatın ardından hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından oğlunun evde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum bir süre onunla oluruz diye ama ve geldiğinde ayaklandı. Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batı, iki kez ameliyat oldu. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı, hastaneden taburcu edildi.

OĞLUNU SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pucca, yeni paylaşımda Batı'nın evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Eve döndük bu arada. Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85. kez ters yüz animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an" dedi.

Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı

"EVE GELDİĞİ GİBİ AYAKLANDI"

Oğlunun destek almadan yürüyebildiğini söyleyen Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum. Bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. Bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya... Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.

Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
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Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı

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Son Dakika Magazin Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı - Son Dakika
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