Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı

05.05.2022 16:11

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca, sosyal medya hesabından ortaya attığı iddia ile büyük ses getirdi. Pucca, bir Türk fenomenin para karşılığında Dubaili iş insanının ağzına dışkılamasına izin verdiğini öne sürdü.

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

BİR TÜRK FENOMENİ KABUL ETMİŞ

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Açıklamalarıyla adeta şoka uğratan PuCCa, bir Türk fenomenin, para karşılığında Dubaili iş insanının ağzına dışkılamasına izin verdiğini iddia etti.

Yazar Pucca'nın 'dışkı' paylaşımı mide bulandırdı! İddialar çok vahim

"DİĞER TÜRLÜSÜNÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Pucca, ınstagram hesabından şunları yazdı: "Şu an büyük bir dedikodu var biliyorsunuz, Dubaili iş adamlarının yeni modası üzerine kaka yapması için dünyanın bütün influencerlarına para ödemek. Vizyona bakınız, bana sormayın Google kullanın. Bizden biri de kabul etmiş. İnşallah kaka yapan kendisidir, diğer türlüsünü düşünmek bile istemiyorum."

Yazar Pucca'nın 'dışkı' paylaşımı mide bulandırdı! İddialar çok vahim

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

PuCCa'nın bu iddiası sosyal medyada olay oldu. Bu fenomenin kim olduğu merak konusu oldu. İddası olay olan PuCCa, paylaşımını sildi.

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Selen Pınar Işık, Bomba, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pucca'nın 'dışkı' iddiası sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika


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