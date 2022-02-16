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Radyo Kampüs yeni seslerini arıyor - Son Dakika

Radyo Kampüs yeni seslerini arıyor

16.02.2022 11:19
Radyo Kampüs yeni seslerini arıyor

Malatya İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs, 21 Şubat'ta yapılacak olan mülakat ile yeni seslerini bulacak.

Malatya İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs, 21 Şubat'ta yapılacak olan mülakat ile yeni seslerini bulacak.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk, Radyo Kampüs'ün yeni sesleri için 21 Şubat'ta mülakat yapılacağını belirterek, "2011 yılından beri hizmette olan Radyomuzda kültür sanattan edebiyata her türlü program mevcut. Bu yıl 21 Ocak'ta yaptığımız başvuru sonucunda 75'e yakın öğrencemiz başvurdu. Başvuranları 21 Şubat'ta mülakata çağırıp radyomuz için öğrencilerimizi seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Radyo Kampüs'ün Malatya ve çevre illerden yayın yaptığını hatırlatarak "Malatya ve çevre illerden 99.9 frekansından yayın yapan radyomuzu internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu yılda önemli sayıda başvuru gerçekleşti. Kendi öğrencilerimiz ve aynı zamanda diğer fakülte öğrencilerimizden başvurular yapıldı. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerimize radyomuz her zaman açıktır" dedi.

Öztürk, Radyo Kampüs'ü bu yıl Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enser'den devir aldığını belirterek, radyoya ilgisi olan herkesi Radyo Kampüs'e davet etti. - MALATYA

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İnönü Üniversitesi, Malatya, Kampüs, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Radyo Kampüs yeni seslerini arıyor - Son Dakika Magazin


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