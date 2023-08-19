Operasyonla gözaltına alınan rapçiler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG lakaplı Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 RAPÇİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

EVLERİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya "suç ve suçluyu övme" gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.