Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı - Son Dakika
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Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı

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Reyingleri iyi olmasına rağmen Kalpazan dizisi için erken final kararı alınması büyük yankı uyandırdı. Gözlerin çevrildiği Konuyla dizinin senaristi Türküler Özgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor, bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor'' ifadelerine yer verdi.

28.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:31
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Show TV'de henüz birkaç haftadır yayında olan Kalpazan dizisi, hiç de fena olmayan reyting oranlarına rağmen final kararıyla karşılaştı. Çok güçlü rakiplerin olduğu bir günde 4 küsür reyting almayı başaran dizi için final kararı alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"KAYGILARIMIZ OLMUŞTU"

Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor, bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor. Tv'ye iş üretmenin, reklam aralarını dolduracak içerik üretmek olduğunu biliyoruz. Dijital bir platforma hazırlanan Kalpazan, yolunu tv'ye çevirince kaygılarımız olmuştu. Bugünün gerçeklerini aşka bulamadan, karakomik anlatmak ve 2 saat izletmek kolay değil. Kalın çerçeveler ve ağır dramlar her zaman bankoydu; ama biz yine de farklı sularda akan bi işin de severek izleneceğine; yazım, çekim, yapım ve oyuncu ekibi olarak inandık. Öyle de oldu.

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı

"TEPKİLERDEN ANLIYORUZ Kİ..."

1.Bl'ü izlediğimizde, umarım gerçekçi, farklı, yenilikçi hikayelere ilham olur diye umutlanmıştık. Tabii ki camii altında para basıyorlar diye ilk saldırıyı yedik, bunu bekliyorduk. Tedirgindik; çünkü biz arkamızı güvenli limanlara yaslamadık, ne laik modern atak, ne dindar muhafazakar kesim bizde tarafgir oldu. Derdimiz ortaktı; tam da Türkiye'nin altını oyan ekonomik gerçeklerden, peynir fiyatından, insanları çıkmaza sürükleyen adaletsizliklerden bahsediyorduk. Bu sert taşlara rağmen 5 reytingi görmeyi başardı Kalpazan. Tepkilerden anlıyoruz ki pek de sevildi.

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı

"UMUTSUZ VE KEDERLİ İNSANLAR BENİ TETİKLEDİ"

Final kararını olgunlukla karşılayacak ve sessiz kalacaktım ki; sabah Marmaray'daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi. Her zamanki neşemden, adadaki pastoral hayatımdan, dostlarımla oturduğum sofralardan bi anlığına utandım. Gerçi ben de adalara sürgün gönderilen, her daim mücadele eden bir ailenin evladıyım; altın kaşıkla gezmedik; ama şanslıydım, en azından bi ağacın altında denize bakarak bedava huzurla kederlenme hakkım vardı. İnsanlardaki bu gri umutsuzluk, yarının belirsizliği, neşesizlik ve hevessizlik neden 'şefkat'le yazdığımı bir kez daha hatırlattı. Bitmeyen bir borç, 'yazmasam deli olacaktım' hikayesi. Şefkat 'varolmanın şiddetini yumuşatmaktır' yazmış biri. Umuyorum bize ilham olacak, hayata tutunduğumuz dallarımızı çoğaltan, gerçekçi, gülümseten, incelikli hikayeler çoğalır ve yaşamın dayanılmaz ağırlığı bir nebze olsun hafifler."

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı

Televizyon, Kalpazan, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tarık yücel:
    Tek izlediğim dizi diyebilirim. zengin kız fakir oğlan aşkından, evlilik aldatmalarindan özentilerden hariç bir dizi çıkmış dedik. oda siyasiler sağolsun işlerine gelmemiş anlaşılan. dizi bile izletmiyorlar beeeee 28 1 Yanıtla
  • Cafer Kirmacioglu:
    Bu ülke yaşanacak ülke olmaktan çıkmış başka söze gerek yok 21 5 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Adını değiştirip ‘İtibardan tasarruf olmaz,eşkiya dünyaya hükümdar olmaz’ falan yazsaydınız rekor kırardı. 21 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    güzel diziydi yazık olmuş final için yönetmenin dediği gibi milletimizin halini anlatıyoruz diye 16 1 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Derler derler yapmasanda yaptı derler 10 0 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    İzlediğimiz bi güzel dizi vardı onu kaldırıyorlar .Kaldırmayın lenn ..gidin dini kullanıp milleti soyup soğana çeviren tüccar zihniyetli siyasileri bürokratları koltuklarından kaldırın 9 0 Yanıtla
  • Lokman Eroglu:
    Bence yoluna dijitalde devam etmeli kesinlikle 8 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    tek izlediğim diziydi sevgili hükümet hiç mi güzel bir hizmetin olmaz. herşeyiniz yasaklamak üzerine geri kalmış kafalar 5 3 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Din tüccarlığı yapın o zaman bisey demezler 2 3 Yanıtla
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