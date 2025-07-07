Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika
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Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı
07.07.2025 13:42
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Wayne Rooney, BBC ile 800 bin sterlinlik (yaklaşık 33 milyon TL) yorumculuk anlaşması yaptı. Match of the Day kadrosuna katılan Rooney, 2026 Dünya Kupası'nda da yer alacak. Bu transfer, eşi Coleen Rooney'nin Disney ile imzaladığı 10 milyon sterlinlik belgesel anlaşmasının hemen ardından geldi. Rooney çifti artık futbol sahasından sonra ekranlarda da dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı Wayne Rooney, teknik direktörlük kariyerine ara vererek televizyon ekranlarına adım atıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rooney, BBC'nin efsane futbol programı Match of the Day için yorumculuk yapacak. Rooney'nin, iki yıllık anlaşma karşılığında BBC'den 800 bin sterlin (yaklaşık 33 milyon TL) kazanacağı belirtiliyor. 39 yaşındaki eski futbolcunun bu yaz sonuna doğru resmen tanıtılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİ

Rooney, en son Plymouth Argyle takımının başındaydı. Ancak yalnızca yedi ay süren zorlu bir dönemin ardından, yılbaşı gecesi karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı. Bu, Derby County, DC United ve Birmingham City'nin ardından dört yıl içinde dördüncü teknik direktörlük deneyimiydi. Son dönemde yorumculukla öne çıkan Rooney, Şampiyonlar Ligi yayınlarında Amazon Prime Video'da ve Match of the Day programında konuk olarak yer aldı. Geçtiğimiz ay talkSPORT'a yaptığı açıklamada, medya alanında çalışmaktan keyif aldığını ve şimdilik bu alanda devam edeceğini söylemişti.

DÜNYA KUPASI YAYINI DA ANLAŞMADA

BBC ile yapılan anlaşma sadece Match of the Day ile sınırlı değil. Anlaşmaya göre Rooney, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası yayınlarında da görev alacak. Ayrıca anlaşmada iki yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

Gary Lineker'in ayrılığı sonrası BBC, Match of the Day programını yeni bir yüze kavuşturmaya hazırlanıyor. Kelly Cates, Mark Chapman ve Gabby Logan gibi sunucularla birlikte yorumcu kadrosunu tazeleyen yayıncı kuruluş, Rooney'yi "sıcakkanlı, esprili ve derin futbol bilgisine sahip" bir yorumcu olarak kadrosuna katıyor.

COLEEN ROONEY DE EKRANLARDA

Rooney ailesi sadece spor ekranlarında değil, eğlence dünyasında da adından söz ettiriyor. Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'nin, eşi ve dört oğluyla birlikte yer alacağı bir aile belgeseli için Disney ile 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 414 milyon TL) bir anlaşma yaptığı da iddia ediliyor.

Son Dakika

Son Dakika Magazin Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika

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