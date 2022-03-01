Rüştü Reçber'in Kızı Tuana Reçber Büyüdü! Güzelliğiyle Dikkat Çekti - Son Dakika

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den sonra ünlü bir çift daha Londra'ya yerleşiyor. Rüştü ve Işıl Reçber çiftinin, kızlarının eğitimi için hayatlarına Londra'da devam edecekleri iddia edildi.

Bu arada Işıl Reçber, kızı Tuana Reçber'in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 20 yaşındaki kızı Tuana Reçber, genetik biyoloji eğitimi görüyor.