Artan pahalılık ünlü isimlerin de tepkisini topluyor! Oyuncu Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti - Son Dakika
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Artan pahalılık ünlü isimlerin de tepkisini topluyor! Oyuncu Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti

21.12.2022 15:16

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini belirten oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

Artan enflasyonla birlikte alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığının artması zaman zaman ünlü isimleri de isyan ettiriyor. Bunun son örneğini ünlü oyuncu Berna Laçin de gördük.

ÖDEDİĞİ PARAYA İSYAN ETTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini ifade eden Berna Laçin, kahvenin fotoğrafını paylaşıp "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günaydın size" notunu düştü.

İşte Berna Laçin'in o paylaşımı;

Pahalılık ünlü isimleri de zorluyor! Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti

"GAZA GELSENİZ KEŞKE"

Bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" şeklindeki sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" ifadelerini kullandı.

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Berna Laçin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Artan pahalılık ünlü isimlerin de tepkisini topluyor! Oyuncu Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti - Son Dakika


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