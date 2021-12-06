Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!

Bu sezon 'Sadakatsiz' dizisinin kadrosuna katılan ve dizide 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren Berkay Ateş, gönlünü ünlü bir voleybolcuya kaptırdı. Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün (30) yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

MAÇLARINI İZLEMEYE GİDİYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

"HAYATIM DEĞİŞMEDİ" DEMİŞTİ

Öte yandan Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda; 'Tanınıyor olmak neleri değiştirdi?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

"Sokakta tepkiler fazlalaştı. Ama hayatımda değişen bir şey olmadı. Sevdiğim insanlarlayım. Kadın ilgisi de erkek ilgisi de arttı. Aslında izleyici ilgisi arttı. İnsanlarla sokakta buluşabilmek, konuşabilmek güzel."