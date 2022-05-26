Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi

26.05.2022 08:46

Şahan Gökbakar, marketlerde karpuzun dilimlenerek satılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Marketteki dilim karpuzların fotoğrafını paylaşan komedyen "Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi. Vay be, güzel ülkem" dedi.

Şimdilerde Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarına başlayan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Komedyen son olarak karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi.

"VAY BE GÜZEL ÜLKEM"

Geçtiğimiz sene Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilmesi için yaptığı yardım çağrılarıyla hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, gittiği markette karpuzun dilimlenerek satıldığını görünce sessiz kalmadı. Reyonun fotoğrafını çekerek Twitter hesabından yayınlayan Gökbakar, "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem" dedi.

Şahan Gökbakar, karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi
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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan 'Dilimli karpuz' sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi - Son Dakika


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