Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi

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Şimdilerde Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarına başlayan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Komedyen son olarak karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi.

"VAY BE GÜZEL ÜLKEM"

Geçtiğimiz sene Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilmesi için yaptığı yardım çağrılarıyla hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, gittiği markette karpuzun dilimlenerek satıldığını görünce sessiz kalmadı. Reyonun fotoğrafını çekerek Twitter hesabından yayınlayan Gökbakar, "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem" dedi.