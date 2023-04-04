Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla gündem olmuştu! 8 yaşındaki kız için Şahan Gökbakar, RTÜK'e yüklendi - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla gündem olmuştu! 8 yaşındaki kız için Şahan Gökbakar, RTÜK'e yüklendi

04.04.2023 09:59

Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'nda ağlayarak sorduğu soruyla gündeme gelen 8 yaşındaki kızın görüntüsünün ekrana verilmesine tepki göstererek, "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında soru sormak için mikrofonu alan 8 yaşındaki Almila, "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruCu kabul olur mu?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın o anları sosyal medyanın gündemine otururken Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"RTÜK BUNA NASIL MÜSAADE EDİYOR?"

Küçük kızın ağlayarak soru sorduğu anlar sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım küçük çocuğun görüntülerinin ekrana verilmemesi gerektiğini belirtirken bir kısım da bu durumu normal buldu. Şahan Gökbakar ise görüntülerin ardından Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. RTÜK'e seslenen Gökbakar, "Nihat Hatipoğlu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!" ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'na damga vurmuştu! Şahan Gökbakar, RTÜK'e seslenip tepki gösterdi
8 yaşındaki kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'na damga vurmuştu! Şahan Gökbakar, RTÜK'e seslenip tepki gösterdi
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla gündem olmuştu! 8 yaşındaki kız için Şahan Gökbakar, RTÜK'e yüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla gündem olmuştu! 8 yaşındaki kız için Şahan Gökbakar, RTÜK'e yüklendi - Son Dakika
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