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Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? "Bu da son twetim" yazdı, kafaları karıştırdı - Son Dakika

Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? "Bu da son twetim" yazdı, kafaları karıştırdı

20.12.2021 07:39
Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? "Bu da son twetim" yazdı, kafaları karıştırdı

Sosyal medya hesabından ekonomi hakkında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı "Bu da son tweetim olsun dostlar. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam" paylaşımıyla dikkat çekti. Komedyenin Twitter hesabını kapatıp kapatmayacağı ise henüz belli değil.

Yaz aylarında çıkan orman yangınlarında yaptığı paylaşımlarla vatandaşa yardımcı olan ve kendi imkanlarını da kullanarak yangınları söndürmeye çalışan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HER YERDE SORUN AYNI AMA ÇÖZÜM AYNI DEĞİL"

Twitter hesabından sık sık ülkenin ekonomisiyle ilgili paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, "'Avrupa'da kriz var, sadece ülkemizde değil. Her yer kriz var!' söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı p ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız. Çin olacağuk" dedi.

"BU DA SON TWEETİM"

Bu paylaşımının ardından bir dikkat çeken paylaşım daha yapan komedyen, sözlerine şöyle devam etti: "Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla."

Şahan Gökbakar Twitter'a veda mı etti? 'Bu da son twetim' kafaları karıştırdı
Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? Bu da son twetim yazdı, kafaları karıştırdı

Şahan Gökbakar, Komedyen, Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? 'Bu da son twetim' yazdı, kafaları karıştırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar Twitter'ı bırakıyor mu? "Bu da son twetim" yazdı, kafaları karıştırdı - Son Dakika
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