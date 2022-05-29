Sahnedeyken mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı! Aleyna'dan olay sonrası ilk açıklama geldi

Genç popçu Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Annesi, Aleyna Tilki'nin hastaneden bir karesini paylaştı.

SOLGUN VE YORGUN HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Habertürk'te yer alan habere göre ise Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

SAHNEDE RAHATSIZLANMIŞ

Tilki ise sosyal medya hesabından sahnedeyken mide kanaması geçirdiğini ancak şu an iyi hissettiğini söyledi. Genç şarkıcı, geçmiş olsun mesajı atanlara ve arayan soran herkese teşekkür etti.