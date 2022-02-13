Sahneye derin yırtmaçlı elbiseyle çıkan Seren Serengil'den gündem yaratan "seksilik" sözleri

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yapan Seren Serengil, geçtiğimiz akşam yine sevenleriyle buluştu. Cesur tercihlerinden dolayı Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, sahneye derin yırtmaçlı elbisesi ile çıktı. Serengil'in konuyla alakalı yorumu ise dikkat çekti.

"TÜM RAKİPLERİM GAZİNOLARA DÖNDÜ"

Serdar Ortaç'ın ardından sahnedeki yerini almadan önce basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Seren Serengil, samimi açıklamalarda bulundu. Serengil, "Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. Bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses ve Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.

"DÜNYADA KAPALI SEKSİLİK ÖN PLANDA"

Serengil, "İddialı sahne kıyafetleri giyen sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu yıl bütün dünya markaları kapalı elbiseler yaptılar. Açık modası hiç yok aslında. Dünya markalarında kapalı seksilik ön planda. Ben yıllardır basında da normal hayatta da hep zevkli giyinen insan olarak anıldım. Şıklık demek illa ki çok açıklık demek değil. Ben popçu değil solist olduğum için çizgimiz bozulmamalı diye düşünüyorum" cevabını verdi. Röportajın ardından sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı, Cihan Nacar imzalı sahne kıyafetleriyle de büyük beğeni topladı.