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Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi - Son Dakika

Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi

23.01.2022 09:16
Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi

Şarkısında Hazreti Havva ve Hazreti Adem hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demişti. Bu sözler sonrası oyuncu Beren Saat. " Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısı sözlerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

BEREN SAAT'TEN SEZEN AKSU İLE İLGİLİ İLK PAYLAŞIM GELDİ

Oyuncu Beren sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile ilgili paylaşıma yer verdi. Saat, "Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün "dilini koparırız" demesine inanmak istemiyorum. Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çokgençtik ve o dizide Recep Tayyip Erdoğan adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olmayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen." sözlerine yer verdi.

Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi - Son Dakika
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