Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti - Son Dakika
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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti

21.05.2023 17:51

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Tilki bir takipçisinin sorusu üzerine "Küçük kızımın eğitimi için geldik, canımız öyle istedi" yanıtını verdi.

Küçük yaşta şöhretin kapılarını aralayan ve sesiyle milyonlarca hayran kazanan Aleyna Tilki'nin ailesi de en az kendisi kadar merak konusu oluyor.

AİLESİYLE ABD'YE YERLEŞTİ

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan ve şarkıcılığa adım atan anne Havva Öztel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram'dan soru cevap yapan Havva Öztel, ABD'ye yerleştiğini açıkladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti

"CANIMIZ ÖYLE İSTEDİ"

Takipçilerinden gelen sorulara sırasıyla cevap veren Havva Öztel "Amerika'ya ailecek neden yerleştiniz?" sorusu üzerine "Ayça, yani küçük kızımın eğitimi için. Canımız öyle istedi" cevabını verdi. Aleyna Tilki de bu sıralar ailesiyle birlikte.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti
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Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti - Son Dakika


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