Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ABD'ye yerleşti

Küçük yaşta şöhretin kapılarını aralayan ve sesiyle milyonlarca hayran kazanan Aleyna Tilki'nin ailesi de en az kendisi kadar merak konusu oluyor.
Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan ve şarkıcılığa adım atan anne Havva Öztel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram'dan soru cevap yapan Havva Öztel, ABD'ye yerleştiğini açıkladı.
Takipçilerinden gelen sorulara sırasıyla cevap veren Havva Öztel "Amerika'ya ailecek neden yerleştiniz?" sorusu üzerine "Ayça, yani küçük kızımın eğitimi için. Canımız öyle istedi" cevabını verdi. Aleyna Tilki de bu sıralar ailesiyle birlikte.
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