Şarkıcı Haluk Levent'in göçük altında kalan küçük kuzeni yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Haluk Levent'in kuzeni de depremde göçük altında kaldı.

"KUZENİM KURTARILAMADI"

Çalışmaların ardından enkaz altındaki Levent'in kuzeni kurtarılamadı. Twitter hesabından kuzeninin fotoğrafını yayınlayarak kahreden haberi duyuran şarkıcı, "Ah ya ah! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

"SENİ KURTARAMADIĞIM İÇİN BENİ BAĞIŞLA"

Paylaşımından kısa bir süre sonra yeni mesaj yayınlayan Haluk Levent, kuzeninin adını yanlış yazdığını söyledi. Kuzenini kurtaramadığı için çok üzgün olduğunu belirten Levent, "Saniyede çalan telefonlardan , koordinasyon merkezine saniyede bir gelen ihtiyaç sahiplerinden ve bulunduğum yerdeki kargaşadan dolayı Berke'nin yerine Güven'in ismini yapıp tweet attım. Bağışla beni Berke'm! Seni kurtaramadım bağışla. Annen enkazdan kurtuldu. 'Berke'm nerde diyor'" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afetzedeler için seferber olan Haluk Levent, kısa sürede milyonlarca lira bağış topladı. Tüm ekiplerini deprem bölgesine yönlendiren Levent, depremzedeler için 3000 konteyner kurmaya hazırlanıyor. Depremden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giden Levent, yarın da diğer şehirlerin valilikleriyle görüşecek.