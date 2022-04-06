Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım? - Son Dakika

Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla yıllara damgasını vuran şarkıcı Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"NEDEN KORKUNÇ DAVUL SESİYLE UYANMAK ZORUNDAYIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA TEPKİ ÇEKTİ

Sibel Alaş'ın paylaşımı Ramazan davulu için verdiği tepki kısa sürede gündem oldu. Alaş'ın paylaşımından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Sabaha kadar çalan müzikten rahatsız olmuyorsanız yılda bir ay çalan davuldan da rahatsız olmayın" yorumu yaptı. Şarkıcıya tepkilerin yanı sıra destekler de geldi.

İşte Sibel Alaş'a gelen bazı tepkiler...