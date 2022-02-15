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Şarkıcı Sönmez'den anlamlı bağış - Son Dakika

Şarkıcı Sönmez'den anlamlı bağış

15.02.2022 15:56
Şarkıcı Sönmez'den anlamlı bağış

Şarkıcı Şafak Sönmez, müziğin usta ismi Yıldız Tilbe'nin "Aşkın Benden de Öte" şarkısını kendisine karşılıksız olarak verdiği söylerken, şarkıdan elde edeceği gelirin yüzde 20'sini İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlayacağını ifade etti.

Şarkıcı Şafak Sönmez, müziğin usta ismi Yıldız Tilbe'nin "Aşkın Benden de Öte" şarkısını kendisine karşılıksız olarak verdiği söylerken, şarkıdan elde edeceği gelirin yüzde 20'sini İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlayacağını ifade etti.

Şarkıcı Şafak Sönmez, müzik ve sanat camiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, içerisinde yer aldığı projelere büyük emek verdiğini anlatırken tüm dinleyicilerine teşekkür etti. Müziğin usta ismi Yıldız Tilbe'nin "Aşkın Benden de Öte" şarkısını kendisine karşılıksız olarak verdiği anlatan Sönmez, başarılı ismin parçasının hakkını vermeye çalıştığını belirtti.

"Herkesin bu gibi konulara duyarlı olması gerekiyor"

Şarkısından elde edeceği gelirin bir bölümünü şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağını söyleyen şarkıcı Sönmez: "Yıldız Tilbe gibi yaşayan bir efsanenin en güzel bestelerinden birini yorumlamak beni onurlandırıyor. Ayrıca bu şarkıdan gelecek gelirin yüzde 20'sini İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlıyorum herkesin bu gibi konulara duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Yıldız Tilbe, İstanbul, Şehit, Gazi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sönmez'den anlamlı bağış - Son Dakika Magazin


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