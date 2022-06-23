Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler - Son Dakika
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Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler

23.06.2022 16:26

Güzel şarkıcı Taylor Swift ile sevgilisi Joe Alwyn, Bahama Adaları'nda tatile çıktı. Çift, meraklı bakışlara aldırış etmeden denizin ortasında öpüşürken görüntülendi.

Cannes film festivalinde tanıştıktan sonra 2016 yılında beri ilişkileri devam eden Taylor ve Joe Alwyn ilişkilerini Amerika ve Londra arasında yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde Bahama Adaları'nda tatil yapıyor.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Güzel havanın tadını çıkaran çift, bir ara yüzerek serinledi. Romantik anlar yaşayan ikili, öpüşürken görüntülendi. Bir süre sevgilisi ile öpüşen Amerikalı şarkıcı Taylor, sudan sahile çıkınca giydiği siyah bikinisi ve kusursuz fiziği ile göz kamaştırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Taylor'un ''Shake It Off' şarkısının klibinde gelinlik giymesi çiftin nişanlandıkları veya evlendikleri hakkında ortaya atılan dedikoduları güçlendirdi. Fakat bu dedikodular hakkında ne Taylor ne de Joe şu ana kadar her hangi bir açıklama yapmadı.

Şarkıcı Taylor Swift, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
Şarkıcı Taylor Swift, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
Şarkıcı Taylor Swift, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
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Amerika Birleşik Devletleri, Joe Alwyn, Bahama, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler - Son Dakika
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